Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz emekliye ayrıldı.

Yerine Orgeneral Atilla Gülan getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni vardı.

[Fotoğraf: AA]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz sonrası pilot sorununu hissettirmediği için Küçükakyüz'e teşekkür etti.

Görevi devreden Küçükakyüz, Gülan'a başarılar diledi. Brövesi takılan Gülan, "daima hazırız" mesajı verdi.

Deniz Kuvvetleri'nde de görev değişimi yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim töreninde Oramiral Adnan Özbal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na devretti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti.