Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 4 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" sözleri yer aldı.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz
Sabah saatlerinde de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:
"Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
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