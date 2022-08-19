Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu.

"60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz"

Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler'de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

"Depremlerden sonra yıkılan tüm yerleri ayağa kaldırdık"

İki gün önce 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya'yı hatırlayın, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya'da, Elazığ'da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık.

"Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk.

"Önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır"

TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular. İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular.https://t.co/JL0mWxA3iF pic.twitter.com/ufomNkF3WZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2022

"Milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz"

Bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Ne aldatan olacağız ne aldanan. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz şekilde bağlıyız. Aklın ve bilimin ışığında bu işlere esip gürleyenlere itibar etmemenizi rica ediyoruz.

"140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor"

Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Bugün Esenler'de projenin ilk etabını oluşturacak 2 bin 100 konutun anahtarlarını hak sahiplerimize veriyoruz.Yıl sonuna kadar 4 bin 941'e çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık.https://t.co/JL0mWxA3iF pic.twitter.com/OptQDFjody — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2022

'Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz'

Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağı içinde yer alıyor. Uzunca bir süre kayda değer hiçbir adım atılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran'da verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız. Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz. Malzeme kalitesi, acil müdahale gibi birçok alanda testlerimizi yaptık, kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştırdık.

Konut ve kira artışları için yeni adım

Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız.https://t.co/JL0mWxzvt7 pic.twitter.com/fgi1l0rqm4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2022

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