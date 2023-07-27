Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.07.2023 00:27

Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kullanılan hava araçlarının bugün Türkiye'de 264 saat uçuş yaptığını, 1021 sorti ve 3347 ton su atımı gerçekleştirildiğini, Yunanistan'da ise 4 günde 214 sorti ve 634 ton su atımı yaptığını açıkladı.

Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale eden hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yurt içi ve dışında orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği anlatarak, şu sözlere yer verildi:

"Ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçları tarafından 26 Temmuz tarihinde toplam, 264 saat uçuş icra edildi 1021 sorti yapıldı 3347 ton su atımı gerçekleştirildi. Ayrıca Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz'da 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi."

 


ETİKETLER
Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı Yunanistan
Sıradaki Haber
Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:42
Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı
00:49
Yunanistan'daki orman yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
00:41
Zelenskiy: NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz
00:40
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi
00:33
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
00:33
Suudi Arabistan, çölleşmeyle mücadele için 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirecek
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ