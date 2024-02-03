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TRT Haber 03.02.2024 14:57

Hataylı esnaf: Memleketine geri dön, umut var

Hataylı antikacı Mehmet Serkan Sincan, asrın felaketinde yakınlarını kaybetti, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yeniden işinin başına geçen depremzede Sincan, bölgeden ayrılan esnaf arkadaşlarına "dön" çağrısı yapıyor.

Birgül Yazıcı
Birgül Yazıcı
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Depremzede esnaf Sincan, asrın felaketinin yıl dönümünde kendisi gibi bölgedeki diğer esnaf arkadaşlarına "memleketine dön" çağrısı yaparak şunları söyledi;

İlk üç gün kimse yoktu diyorlar" hayır.. Allah razı olsun gönüllüler vardı, hemen geldiler. Ben askeri gördüm ilk gün... İkinci gün çorba yapıyorlardı, yemekler başlamıştı... 20 bin asker geldi 4-5 günde arka arkaya taburlar geldi... Ölümü gördük, herkes gördü.

Bu memleketi terk etmemeliyiz. Burayı biz terk edersek olmaz. Esnaf gelirse, hayat gelir başlar. Esnafa geri dön. Memleketine geri dön, bırakma burayı dön umut var. Bu memleket bizim. Ağır yaralıyız, kalkacağız. Anka kuşuyuz, küllerimizden yeniden doyacağız. Bayrak, ezan, millete dönüş çağrımızda... Esnaf burada dedik, asker burada dedik. devlet burada dedik.

"Hep beraber ayağa kalkacağız inşallah"

İlk çağrımıza uyan bu eski Antakya esnafı da Uzun Çarşı esnafı oldu. Sağ olsunlar Uzun Çarşı esnafında beş esnaf sırasıyla hemen arka arkaya saatlerle açtılar... Ertesi gün bir heyecan paylaşımları bir daha yemek yeniyor paylaşım... Coşku, gelin, o onu arıyor, o onu arıyor. Dalgalar büyüyor... Hep beraber ayağa kalkacağız inşallah.

"Esnafı yalnız bırakmayın"

Çarşı ayakta kalırsa, esnaf ayakta kalırsa Hatay ayakta kalır, herkes gelir. Herkes geldi. Bakın biz yüzlerce kişiydik burada. Benim ben tek başıma değilim ben. Benim gibi koca yürek, cesur yürek, bir sürü insan var... Gelin bizi destekleyin. Bizi yalnız bırakmayın. Esnafı kesinlikle yalnız bırakmayın. Çünkü burada bir umut var.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu - Kurgu: Volkan Bağcı

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