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Gündem
AA 03.02.2024 14:00

Emine Erdoğan "Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını dileyerek, "Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor" dedi.

Emine Erdoğan "Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diledi
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sanayide kullanılan suya yönelik kayıpların azaltılması ve tasarrufun sağlanması amacıyla imzalanan "Sanayide Su Verimliliği" protokolüne ilişkin gönderisini alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Su verimliliği seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında imzalanan Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli işbirliği doğrultusunda hazırlanan sektörel su verimliliği rehberleri ile yüzde 50'ye yakın su kazanımı sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın suyu verimli kullanan işletmelere yönelik başlattığı TSE 'Su Verimliliği Yönetim Sistemi' belgelendirme faaliyetini de bu anlamda faydalı buluyor, başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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