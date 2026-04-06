Hataya yer yok: İlk hata son hatadır

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli bomba uzmanları, patlayıcı ve askeri mühimmatları etkisiz hale getirme konusunda aldıkları eğitim doğrultusunda görevlerini icra ediyor.

Çeşitli mülakat ve testlerden geçen, zorlu eğitimlerin ardından söz konusu birime alınan bomba imha ekipleri, adeta ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide görev yapıyor.

Yapacakları olası bir hatanın yaşamlarını riske atacağı bilinciyle hareket eden ve 45 kilogramlık özel kıyafet giyen bomba uzmanları, şüpheli paketlere müdahale ya da bombaların imhası için her an göreve hazır bekliyor.

Van'da tam teçhizatlı bomba müdahale ekip aracıyla göreve gidip son teknolojik imkanlardan yararlanan ekipler, patlayıcı tespitinde bomba arama köpeği ve bomba imha robotlarını da aktif olarak kullanıyor.

Bölgede bulunan ve vatandaşlar için risk oluşturan buluntu mühimmat ya da patlayıcıların imhasında da görev alan bomba uzmanları, sürekli eğitimler yaparak görevlere hazırlanıyor.

"Yeteneklerimiz cesaretimizle perçinleniyor."

Vatandaşların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat göreve hazır olan bomba uzmanları, yeteneklerini her türlü ihtimalin düşünüldüğü kapsamlı tatbikatlarla da pekiştiriyor.

Anadolu Ajansı ekibinin Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında görüntülediği tatbikatta ekipler, senaryo gereği yol kenarındaki şüpheli çantaya müdahale etti.

"Jammer" olarak adlandırılan sinyal kesicilerle çevrede önlem alan bomba uzmanları, özel kıyafetlerini giydikten sonra fünye ve robot yardımıyla düzeneklerin imhasını gerçekleştirdi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru, şüpheli paket, el yapımı patlayıcılar ile buluntu askeri mühimmat olaylarına müdahale ettiklerini söyledi.

Eğitimler sayesinde her daim göreve hazır olduklarını ifade eden polis memuru, "Söz konusu müdahalelerimiz için gerekli bilgi ve donanım Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kriminal Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğümüzün imkanlarıyla yapılan teorik ve pratik eğitimlerle kazanılmaktadır. Bomba İmha ve İnceleme Uzmanı olarak görev yapmak ne kadar riskli olsa da uzman olmak için gönüllü olduktan sonra çeşitli sınavlar ve eğitim aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra yeteneklerimiz cesaretimizle perçinleniyor." diye konuştu.