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TRT Haber 14.12.2023 13:22

Hasan Bitmez için taziye mesajları

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Bitmez'in vefatının ardından siyasilerden ardı ardına taziye mesajları geldi.

Hasan Bitmez için taziye mesajları

TBMM Genel Kurulu'nda 2 gün önce bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşmasını yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Bitmez bugün yaşamını yitirdi.

Bitmez'in vefatının ardından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hasan Bitmez'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hasan Bitmez ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CHP Genel Başkanı Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de X sosyal medya hesavından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

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