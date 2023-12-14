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TRT Haber 14.12.2023 12:56

İstifa ettirilen İbrahim Özkan'ı yeniden seçen üyeler disipline sevk edildi

İyi Parti'de İBB Meclisi'nde başlayan gerilim büyüyerek yeni boyuta taşındı. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden Genel Başkan Akşener'in talebiyle istifa eden İbrahim Özkan, İyi Parti'li üyeler tarafından yeniden aynı göreve seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İstifa ettirilen İbrahim Özkan'ı yeniden seçen üyeler disipline sevk edildi

CHP ile ittifakı savunduğu için istifa ettirildi, Meral Akşener'e rağmen, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili seçildi.

İstanbul'da İbrahim Özkan krizi sürüyor.

İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti’nin iş birliğini savunanlar arasındaydı.

İttifaksız yerel seçim kararının ardından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" dedi.

Ardından İstifa kararını açıklayan Özkan "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim.' İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İmzası bulunan meclis üyeleri disipline sevk edildi"

İyi Parti meclis üyeleri ise oylama yaparak yeniden Özkan'ı Grup Başkan Vekili seçince partide bir kriz daha patlak verdi.

Gelişmeler üzerine İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, oy veren tüm meclis üyelerinin disiplin kuruna sevk edildiğini duyurdu.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "Bazı İyi Parti İBB meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden grup başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

"Oturduğunuz koltuklar meydan okuma yeri değildir"

Sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalara bazı İyi Partili vekiller de katıldı.
Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Oturduğunuz koltuklar meydan okuma yeri değildir" ifadelerini kullandı.

Uz, "İyi Parti'nin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara, seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve genel başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin" diye konuştu.

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