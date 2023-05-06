Halk eğitim kursları "HEMBA" ile dijital ortama aktarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı: "HEMBA" tanıtım toplantısında konuştu.

OECD ülkelerinin eğitim sistemlerini COVID-19 gibi olağanüstü koşullara karşı dirençli kılabilmek için dijital eğitim platformlarına ağırlık verdiğini belirten Özer, MEB'in de COVID-19 sürecinde Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) aktif bir şekilde kullandığını ifade etti.

Göreve geldiğinde dijital içerik üretimi noktasında sadece EBA'nın olduğunu anımsatan Özer, "Öncelikle en kıymetli varlığımız olan öğretmenlerimizden başladık. Öğretmenlerimizin uzaktan mesleki girişimlerini desteklemeyle ilgili Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) oluşturduk." diye konuştu.

"Eğitim kalitesi artacak"

Özer, 2021'de öğretmen başına düşen eğitim süresinin 44 saat olduğunu, 2022'nin sonunda öğretmen başına düşen eğitim süresini 250 saate çıkardıklarını belirtti. ÖBA'nın eğitim sürecindeki etkisine dikkati çeken Özer, "Öğretmenlerimiz ne kadar mesleki gelişim eğitimleriyle desteklenirse bundan kim müstefit olacak? Okullarımız ve öğrencilerimiz olacak. Eğitimin kalitesi artacak." dedi.

"Türkçe Dijital Eğitim Platformunu erişime açıyoruz"

Bakan Özer, geçen günlerde kullanıma sunulan "Diyalekt" İngilizce Dijital Eğitim Platformu'na atıfta bulunarak, "Önümüzdeki günlerde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dil öğrenmesiyle ilgili en önemli destekleyici mekanizma olacak. Ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor. Türkçe Dijital Eğitim Platformu da hazırlandı, pazartesi günü itibarıyla inşallah onu da erişime açıyoruz. Dolayısıyla birken beş tane ilave dijital platform ile eğitim sistemimizi tahkim ettik." diye konuşu.

Milli Eğitim Bakanlığının sadece eğitim çağı nüfusuna hitap etmediğini, tüm vatandaşların gelişmesi için her türlü eğitim mekanizmasını sunduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"2021 yılında yaklaşık 3-4 milyon vatandaşa hizmet veren bir Halk Eğitim Merkezi kapasitemiz vardı ve orada ciddi boşluk vardı. Çünkü Halk Eğitim Merkezlerinin geçmişine bakarsanız en fazla yararlananların kadınlar olduğunu görürsünüz, yüzde 60-70. Biz kadını desteklemediğimiz müddetçe, kadının eğitime erişimini, gelişimini desteklemediğimiz müddetçe sağlıklı bir toplum inşa edebilmemiz mümkün değil. Onun için Halk Eğitim Merkezlerine yeni hedef koyduk. 2022 yılında ayda 1 milyon vatandaşa erişecek şekilde kapasitemizi zorladık. 2022 yılının sonunda 12 milyon vatandaşa erişmeyi hedeflerken 13,5 milyon vatandaşa eriştik."

HEMBA platformundaki içeriklere e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabildiğini belirten Özer, bu sayede sadece Türkiye sınırları içerisinde yer alan vatandaşların değil, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da faydalanabileceğini bildirdi.

Özer, "İnşallah bu dijital platform içerikleri sürekli zenginleştirilerek, tüm dünyadaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, kardeşlerimize hizmet edecek biricik bir platform olacak. Ben bu platformun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi oluşturuldu

Yaygın eğitim içeriklerinin dijital bir platformla elektronik ortama taşındığı HEMBA platformunda yer alan kurs ve seminerlerin içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlandı.

Platform sayesinde yılda yaklaşık 12 milyon kişinin yararlandığı Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlerden daha fazla vatandaş faydalanabilecek. İlk etapta 100 kurs ve seminerin dijital içeriği hazırlanan platformda bu sayının zamanla artması hedefleniyor.

Ayrıca HEMBA platformu içerisinde yurt dışında yaşayan öğretmenlerin mesleki bilgilerini geliştirmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi (YEDS) portalı da oluşturularak, öğretmenler için 50 kurs ve seminer yüklendi.

Hedef kitlesini ikili eğitim anlaşmalarının yapıldığı ülkelerde yaşayan öğretmenlerin oluşturduğu YEDS portalına ilk etapta Kosova Eğitim Ataşeliği tarafından bilgileri bildirilen 193 öğretmen tanımlandı.