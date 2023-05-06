Odalar boşaltılıyor, Meclis yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), mevcut milletvekillerinden 319'u aday olmadı ya da partisi tarafından aday gösterilmedi. Listelerde yer alamayan milletvekilleri, Meclis'teki odalarını topluyor.

Boşalan odalar, Meclis personeli tarafından temizlenerek tadilattan geçirilecek. Ardından kura çekimi sonucu yeni gelen milletvekillerine verilecek.

27'nci dönem AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da yeniden aday olmayan vekillerden. Yavuz, 5 yıl boyunca Meclis'teki odasında çok sayıda misafiri ağırladı. Şimdi odasındaki eşyaları kolilere yerleştiriyor.

Yavuz, şunları söyledi:

"Bu odada çok şey yaşandı. Türkiye'nin her şehrinden misafirlerimiz oldu. Odayı birazcık ev havasına sokayım diye düşündüm. Çoğunu götürdüm. 14 Mayıs'tan sonra kurayla belirleniyor odalar. Devam eden arkadaşlarımız kendi odalarında kalabiliyor ama burası artık yeni bir vekilimize nasip olacak. Inşallah iyi hizmetler yapmayı nasip eder."

Odalarını boşaltmaya başlayan milletvekillerine Meclis yönetimi de lojistik destek veriyor. Eşyaların taşınması için eleman desteği de sağlanıyor.