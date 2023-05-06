Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.05.2023 11:09

Odalar boşaltılıyor, Meclis yeni döneme hazırlanıyor

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday olmayan milletvekilleri, Meclis'teki odalarını boşaltıyor. Meclis personelinin yeni döneme hazırladığı odalara, seçim sonrası çekilecek kura ile yeni sahipleri yerleşecek.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), mevcut milletvekillerinden 319'u aday olmadı ya da partisi tarafından aday gösterilmedi. Listelerde yer alamayan milletvekilleri, Meclis'teki odalarını topluyor.

Boşalan odalar, Meclis personeli tarafından temizlenerek tadilattan geçirilecek. Ardından kura çekimi sonucu yeni gelen milletvekillerine verilecek.

27'nci dönem AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da yeniden aday olmayan vekillerden. Yavuz, 5 yıl boyunca Meclis'teki odasında çok sayıda misafiri ağırladı. Şimdi odasındaki eşyaları kolilere yerleştiriyor.

Yavuz, şunları söyledi:

"Bu odada çok şey yaşandı. Türkiye'nin her şehrinden misafirlerimiz oldu. Odayı birazcık ev havasına sokayım diye düşündüm. Çoğunu götürdüm. 14 Mayıs'tan sonra kurayla belirleniyor odalar. Devam eden arkadaşlarımız kendi odalarında kalabiliyor ama burası artık yeni bir vekilimize nasip olacak. Inşallah iyi hizmetler yapmayı nasip eder."

Odalarını boşaltmaya başlayan milletvekillerine Meclis yönetimi de lojistik destek veriyor. Eşyaların taşınması için eleman desteği de sağlanıyor.

ETİKETLER
TBMM Seçim 2023
Sıradaki Haber
Seçmene adım adım seçim günü rehberi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
11:56
Suriye sınırında 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
11:51
İzmir'de defalarca kumar baskını yapılan iş yerlerine yeniden operasyon
11:54
1915 Çanakkale Köprüsü'ne birincilik ödülü
11:48
Ukrayna: Kiev bölgesinde Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük
11:34
Belinay bebek, depremden 3 ay sonra ailesine kavuştu
Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek, 3 ay sonra ailesine kavuştu
Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek, 3 ay sonra ailesine kavuştu
FOTO FOKUS
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ