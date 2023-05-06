Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa prim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri'yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Kayseri, Erciyes gibi başı dik, gönlü yüce Kayseri'yi alimlerin, evliyaların, şairlerin, sanatkarların toprağını bereketlendirdiği Kayseri'yi, sanayinin, üretimin, turizmin ve elbette büyük hayallerin şehri Kayseri'yi, hepsinden öte 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum. Buradan ilçeleri ve mahalleleri ile birlikte tüm Kayseri'yi selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü?

Sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Şair ne güzel söylemiş; Gün görmüş, el görmüş, umur görmüşsün. Obalar fethedip devlet kurmuşsun. Erciyes'in eteğinde durmuşsun. Ecdadın göz nuru, alın terisin. Şehirler şehrisin sen Kayseri. Rabbime, bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun diyorum.

Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.

Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

[Kayseri mitingi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda.https://t.co/TBUt1CK06G pic.twitter.com/4pmL5dwn9l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2023

Az önce şöyle resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç resmi rakam şu anda bu meydan bir rekor kırdı 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler ne yazıkki onlar sırtını dönse dahi biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Allah'ın izniyle onları asla yalnız bırakmayacağız.

"Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık"

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız milletimizin aşkıdır. Seyrani ne diyor? Aşkın ipliği ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmezmiş. İşte biz de Kayseri ile birbirimize o sökülmez aşkın ipi ile bağlıyız. Biz Kayseri'ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını berdaber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, nice muhteşem eseri beraber kazandırdık.

Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayri safi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervleri neydi hatırlayın, 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştık. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın 23,5 milyar dolar. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

"Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır"

İstihdamı 32 milyon sınırına getiren, yıllık 52,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık. Detaya girsek saatler, günler sürecek işleri beraber yaptık. Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar Kayserili sanayicinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun, işçinin de alın teri var. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun"

Biliyorsunuz, yurt dışında oy verme işleri 27 Nisan'da başladı 9 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs'a kadar Kayseri'de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun veya komşumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız. Şöyle kardeşlik yeminimizi bir pekiştirelim mi? Kayseri, 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Her zaman bir sözüm var, kale içeriden fethedilir. Öyleyse kaleyi içeriden fethedecek olanlar kimler hanımlar. Ben size inanıyorum. Bu PKK'ya, HDP bu dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

"İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara, Kızılelmalara, ANKA'lara sahibiz"

Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor. 20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Artık dünya standardında yollara, hastanelere, havalimanlarına, tünellere, görenlerin hayranlıkla baktığı köprülere sahibiz. Artık Avrupa'nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital alt yapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile donatılmış İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara, Kızılelmalara, ANKA'lara sahibiz. Ülkemizin tüm bu imkanlarını hamdolsun günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize, bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal ve ortakları inanın elleri ile kalp işareti bile yapmaktan aciz. Biz sayısız projeyi devreye aldık. Gençlerimizi gerçek manada sevmenin nasıl olacağını gösterdik.

"Nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldik"

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. İstanbul'da yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu gezdi. Şimdi ardından İzmir'e gönderdik. Şu anda İzmir'de. İzmir'de de yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu geziyor. Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattılar yalanı attığı fabrikada yeni nesil Fırtına Obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP'li kardeşlerim de bu adamın bu yalanlarına uyuyor. Eser ortada Ziya Paşa ne diyor, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Şimdi bu hafta başında Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Önceki hafta yakıt çubuklarının gelmesiyle artık resmen nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldik. Muhalefetin fasa fiso dediği Karadeniz doğal gazını milletimizin evine kadar getirdik. Kayseri'nin kışı inşallah artık eskisi kadar meşakkatli geçmeyecek. Faturalar gelmiştir, bu ay doğal gaz ücretsiz. Bir sene boyunca da benim Kayserili vatandaşım 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak. Özellikle hanım kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"Artık bu para başkalarına gitmeyecek, milletimizin cebinde kalacak"

Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken biz yıllarca bundan mahrum kaldık. Emekliye, işçiye, memura, gençlere, kadınlarımıza harcayacağımız 100 milyarlarca doları maalesef yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para başkalarına gitmeyecek, milletimizin cebinde kalacak. Peki, bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela, ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleri ile yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredisini alacak düğününü yapacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz bir kısmı hibe, bir kısmı uygun şartlarda kredi olmak üzere belli bir kaynağı yanlarında bulacak. Aile ve Gençlik Bankamızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"Ülkemizin günlük petrol ihtiyacının 10'da birini karşılayacak önemli bir kaynağa sahip olduk"

Cudi Gabar'dan da müjdeli bir haber aldık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza bölücü örgütün daha gencecikken katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Karadeniz'deki doğal gazımızın kalitesi çok iyiydi. Gabar'daki petrolümüz de Kayseri'nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. İşte bu kalitedir. Gerçekten çok temiz, gravitesi iyi, ülkemizin günlük ihtiyacının 10'da birini karşılayacak önemli bir kaynağa sahip olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.https://t.co/TBUt1CK06G pic.twitter.com/byd3kcR22k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2023

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var.

"Son 21 yıldır yaptıklarımız 5 senede yapacaklarımızın teminatıdır"

Sizlere 21 yıllık karnemizi gösterdik. 5 yıllık hedeflerimizi de söyledik. Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış bay bay Kemal'in sana sözüne benzemez. Ne diyor? Sana söz. Sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? İşçiler atılmayacak dedin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kapıya koydun. İzmir'de belediyede işçileri kapıya koydun. Ankara'da kapıya koydun. Hangi sözün, sende doğruluk diye bir şey var mı? Dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan. Şimdi yine yalan üstüne yalan. Zannediyor ki benim Kayserili kardeşim bunu yutacak. Yutar mı? Biz söz verince unutmaz onu takip eder, hayata geçirir sonra da millete hesabını veririz. Son 21 yıldır yaptıklarımız 5 senede yapacaklarımızın teminatıdır. Diğer sözlerimizi nasıl tuttuysak, sizlerin desteği ve duası ile inşallah bunları da gerçekleştireceğiz.

Karşımızdaki koalisyonun ise böyle bir derdi, vizyonu yok. Vaat diye millete sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Belediyelerindeki işçilerin maaşlarını taksit taksit anca ödüyorlar. Çıkmış bir de emekliye şunu vereceğim, memura bunu vereceğim diyor. Bakın şu çok önemli, daha ağzı süt kokan torununu SGK'lı yapan birisi utanmadan millete hak, hukuk, adalet dersi veriyor. Şuna bak. Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor. Kim? Bay bay Kemal. Bize de ailemize attığı iftiranın haddi hesabı yok. Sonra ahlaktan, dürüstlükten, erdemden, kul hakkı yememekten bahsediyor. Şimdiye kadar istikrarlı olduğu tek konu var. Meydanlarda verdiği sözlerin hiç birini tutmaması.

"Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının, millete inancına orta çağ karanlığı diyenlerin edepsizlerin, manda ve himaye heveslilerinin yuvası haline dönüştürdü. CHP, LGBT'cidir. İyi Parti LGBT'cidir. HDP, LGBT'cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT'ci. Ama LGBT, AK Parti'nin semtine uğrayamaz. MHP'nin semtine uğrayamaz. Cumhur İttifakı'ın semtine uğrayamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Güçlü aileniz olursa, güçlü milletiniz olur. Eğer güçlü aile olmazsa, çürük bir milletle karşı karşıya kalırsınız. Kayseri'ye gelince ne yapıyor bunlar? Milliyetçi maskesi takıyor, Van'a ve Ağrı'ya gidince bölücü örgütün uzantıları ile kol kola miting düzenliyor. Burada bayrak, vatan edebiyatı yapıyor. Başka yerlere gidince Selo'ya özgürlük diyor.

Kim bu Selo? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksız. Şimdi kendisini ziyaret ediyorlar, biz gelince Selo'ya özgürlük diyor bay bay Kemal. Bay bay Kemal, benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan iş başında olduğu sürece de siz Selo'yu, meloyu çıkartamazsınız. Herkese duymak istediğini söyleyen kelimenin tam anlamıyla bir nabza göre şerbet ittifakıdır bu koalisyon. Bu ittifakta ilke yok, kırmızı çizgi yok, hassasiyet yok, devletin ve milletin bekasına dair hiçbir duruş yok. Proje ve vizyon zaten yok. Peki bunların yerine ne var? Bolca yalan var, palavra var, sahte gülüş var, maske var, renkten renge girme alışkanlığı var. Dün kara çaldığına, dün eleştirdiğine bugün sahip çıkma yüzsüzlüğü var. Tabi bir de bol bol bölücülere ve FETÖ'cülere verilmiş sözler var. Şimdi sormak lazım, Amerika'daki hamburgercide yenen büyük lokmalar var. O lokmalar kimlerle paylaşıldı. Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tehlikeli tavizler var. Her gün terör örgütünün bir elebaşı veya sözcüsü çıkıyor bay bay Kemal için açıkça oy istiyor.

"FETÖ'cüler yurt dışında bay bay Kemal'in parti delegesi gibi koşturuyor"

Avrupa, Fransa, Almanya, İngiltere acaba bu kardeşinize niye saldırıyor. Türkiye'yi sevdikleri için mi? Türkiye'de beklediklerini bulamadıkları için. İnşallah 14 Mayıs'ta bu sandıkları onlara mezar etmeye var mıyız? FETÖ'cüler yurt dışında bay bay Kemal'in parti delegesi gibi koşturuyor. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergiler zaten bunun için çalışıyor. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken ne bay bay Kemal ne de ortakları bu kepazeliklere hiçbir tepki göstermiyor. Hadi bay bay Kemal'i anlıyoruz. Onun diyet borcu var. İstese de konuşamaz. Koalisyonun milliyetçilik iddiasındaki ortağı Meral hanım neden susuyor? Söyle bakalım LGBT ile ilgili ne söyledin bugüne kadar. Bir ona bir bana diyerek oy istediği adaylarının bölücü örgütün siyasi uzantıları ile ne pahasına anlaştığını niçin açıklamıyor. Yasin Börü ve 51 insanımızın katillerini azmettiren Selo'nun bay bay Kemal'e oy dilenmesinin sebeplerini niçin izah etmiyor. Bunlar şecahat arz ederken sirkatin söyleyenlerden.

Bay bay Kemal önceki gün çıkmış 10 yıl sonra 17-25 Aralık girişimindeki herşey montajdı diyor. Şimdi bu iftiracıya Kayseri'den soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun, niçin bunları meydan meydan millete dinlettin. Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun niçin aylarca Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin. Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına kontrollü darbe diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Bay bay Kemal bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa çıkmalı üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten helalleşmek istiyorsa, buradan başlamalıdır. Biz ülkemize ve milletimize sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.

"Son 21 yılda şehrimize 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Kayseri her zaman olduğu gibi milli ve yerli duruşunu 14 Mayıs'ta da Allah'ın izniyle yapacaktır. Kayseri bizim lokomotif şehirlerimizden biridir. Kayseri ne kadar güçlü ve müreffeh olursa Türkiye'de o derece güçlü ve müreffeh olur. Bu anlayışla son 21 yılda şehrimize 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta şehrimize çağ atlattık. İnşa ettiğimiz Kayseri Şehir Hastanemiz sadece ilimiz için değil bölgemiz için de önemli bir eser oldu. Bay bay Kemal TOKİ'nin 22 yılda 500 bin konut yaptığını söylemiş. TOKİ 18 bin 836 Kayseri'de olmak üzere Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşa etti. Kayseri'de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor.

Şimdi de İlk Evim ile 4 bin 585 yeni konut yapıyor. İlk İş Yerim ile 214 iş yeri inşa ediyor. İlk Arsam ile alt yapısı hazır 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Kayseri'de 4 millet bahçemizden 2'sinin yapımı, 2'sinin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada, 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. İnşası devam eden yolların bir kısmını bu sene, bir kısmını da seneye tamamlıyoruz. Kapadokya turizmine katkı sağlayacak Ürgüp, Soğanlı yolunu yatırım programına aldık. İhalesine çıkıp çalışmaları başlatacağız. Demir yollarında Kayseri'yi Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlıyoruz. Kayseri Boğaz Köprü Lojistik Merkez Projemizin birinci etabı tamamlandı, ikinci etabın yapımına başladık. İnşallah seneye onu da tamamlıyoruz.

Kayseri Havalimanı'na yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası ve apron yapıyoruz. İnşasını bu yıl içinde tamamlayıp açmayı planlıyoruz. Tarım ve ormanda, 3 bin dekar araziyi sulayacak Develi Köseler Barajı ile Sarıs Fettahdere Barajı'nın inşası sürüyor. Sanayi ve teknolojide, 2 teknopark, 17 araştırma geliştirme merkezi ve tasarım merkezi kurduk. Yeni bir organize sanayi bölgesi daha kuracağız. Enerjide, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıs'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kayseri'yi her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz. Bunu sürdüreceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Ben, Kayseri'den yeni bir müjde bekliyorum. Ben, Kayseri'den bir rekor bekliyorum.