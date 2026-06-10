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TRT Haber 10.06.2026 16:38

Hakkari'de zehir tacirlerine JİHA destekli operasyon

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince JİHA destekli düzenlenen operasyonlarda, 140 kilogramı eroin olmak üzere toplam 626 kilogram uyuşturucu madde ve ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de zehir tacirlerine JİHA destekli operasyon

Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza atıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince istihbari çalışmalar yürütüldü.

JİHA destekli operasyon

Uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen noktalara yönelik Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu şebekesine ağır darbe indirildi. Yapılan aramalarda;
140 kg eroin, 443 kg esrar, 1 kg afyon sakızı, 3 kg morfin, 39 kg asit anhidrit (Uyuşturucu imalatında kullanılan ham madde) olmak üzere toplam 626 kilogram madde ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesini toplumun desteğiyle kararlılıkla sürdüreceği vurgulanarak, operasyonu gerçekleştiren jandarma personeli ve ilgili birimler tebrik edildi.

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Narkotik Uyuşturucu
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