Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.
Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
August 15, 2022
Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehadet haberini 22 yaşındaki Çakır'ın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi İlknur Çakır'a verdi.
Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.
Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
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