Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Kavaklı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Kavaklı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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