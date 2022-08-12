İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bu kapsamda, tespit edilen sığınaklarda 1 adet AT-4 füze, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M4 tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet susturuculu tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet roket mühimmatı, 60 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 12000 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kg C4 patlayıcı, 17 adet elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda EYP yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.