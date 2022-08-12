Son dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı’da 6 Temmuz'da yaptığı hassas bir operasyon ile PKK/YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK'ya yönelik saldırıların talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dahil etti.

Rezzan Cavit'i etkisizleştirmek için MİT bünyesinde kurulan bir ekip, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'nin, Suriye'de görevlendirildiğini tespit etti. Yapılan tespit üzerine araştırmalar derinleştirildi ve sahada bulunan ajanlardan gelen bilgilerle operasyon planlandı. Yapılan operasyon kapsamında, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkam Sorumlusu Ruhaz Amude kod Mazlum Esat etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası, MİT'in saha ajanları, yeni bir operasyon planı kapsamında Kamışlı’dan güvenli bir şekilde Türkiye'ye geçti.

PKK İran yapılanması kurucularından Rezan Cavit, Kamışlı'da yeni bir eylem hazırlığındaydı

PKK saflarına 1990'lı yıllarda katılan Rezan Cavit, 2010'da PKK'nın Iran kolu PJAK'in en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesinde sorumlu olarak görev yapmıştı. 2014 yılında Irak/Kandil alanında yapılan örgüt konferansı neticesinde kurulan; Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi (Kongreya Demokratik u Azadiya Rojhilate Kurdistan/KODAR)’ın kurucu eş başkanı olarak seçilen Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani, aynı yıl PKK’nın silahlı kanadının tek elden yönetilmesi maksadıyla kurulan HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

HPG Askeri Konseyi Üyesi Rezan Cavit 2018 yılında Pençe harekatları arifesinde stratejik öneme sahip HPG Haftanin Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi. Haftanin bölgesindeki faaliyetleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne yönelik çok sayıda eylemi organize eden Rezan Cavit, 2021 'de Türkiye'ye ve Barış Pınarı Harekatı’nda terörden arındırılan Suriye Raselayn bölgesine sınır komşusu olan Suriye/Amude-Derbesiye bölgesine Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye'de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG'nin İran asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.