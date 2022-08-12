Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Tekirdağ'a 3 bin 50 ton buğday taşıyan Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi Çernomorsk'tan, İran'a 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Star Laura" isimli gemi de Yuzni'den bu sabah hareket etti.

Tahıl sevkiyatı kapsamında;



▪️Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a,



▪️60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2022