Resmi Gazete'deki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2018 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.

HSK'nın bir başka kararında ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri yayımlandı.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA