Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki temaslarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, Bin Hakim Savcı Yardımcılığı sınavının aralık ayında yapılacağını açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti;

Yargımızı güçlendirmemiz, adalete güveni sağlamamız, daha da yukarılara taşımamız ve yargıdaki geçikmeleri en aza indirmemiz vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz.

Bu anlamda hem teknolojinin imkanlarını yargının hizmetlerine sunma noktasındaki çalışmalarımzı devam ediyor. Hem de hakim ve savcılarımızın hem sayısının hem de niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bin Hakim ve Savcı alımı ile ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar.