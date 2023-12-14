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Gündem
AA 14.12.2023 19:19

Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti.

Hakeme saldıran Faruk Koca AK Parti üyeliğinden istifa etti

AK Parti üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.

Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.

Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.

Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.

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MKE Ankaragücü AK Parti
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