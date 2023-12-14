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Gündem
AA 14.12.2023 18:26

Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti. Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.

Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarıyla ilgilenen Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli

Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.

Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.

Filistinli hasta çocuktan anlamlı şarkı

Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

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Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
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