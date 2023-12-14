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Gündem
AA 14.12.2023 16:52

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine bugün ara verdi

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün çalışmayacak. Genel Kurul, yarın saat 11.00'de toplanacak.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine bugün ara verdi

Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM Genel Kurulu'na ulaşmasının ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

Aranın ardından Önder, Bitmez'in vefatı nedeniyle grup başkanvekillerine ve milletvekillerine söz verdi.

Konuşmaların ardından kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle TBMM Genel Kurulunun bugün çalışmaması, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçe görüşmelerine 21 Aralık Perşembe günü devam edilmesi kararı alındı.

Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Alınan karar gereğince, TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, Hasan Bitmez'in vefatıyla Saadet Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 19'a düştü.

Hasan Bitmez için taziye mesajları
Hasan Bitmez için taziye mesajları

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