Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Ahmed Şara ortak açıklama yapıyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-61 yıllık Baas rejiminde şehit olanları rahmetle anıyorum.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam’dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizi yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır.

-Suriye'nin özgür ve mureffeh oması sizlerin sayesinde olacak. Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması gerekiyor. Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var.

-Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Suriye'de PKKYPG'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.

-İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez.

"Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız"

Ahmed Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Bakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptık ve Suriye'nin geleceğini görüştük.

-Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu, bunu unutmayacağız.

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