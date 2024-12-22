Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.12.2024 18:10

Hakan Fidan ve Ahmed Şara ortak açıklama yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Fidan ve Şara görüşmenin ardından ortak açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. 

Hakan Fidan ve Ahmed Şara ortak açıklama yapıyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-61 yıllık Baas rejiminde şehit olanları rahmetle anıyorum.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam’dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizi yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır.

-Suriye'nin özgür ve mureffeh oması sizlerin sayesinde olacak.  Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması gerekiyor. Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var.

-Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm.  Suriye'de PKKYPG'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.

-İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. İsrail'in hukuksuzluğu kabul edilemez.

"Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız"

Ahmed Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Bakan Fidan ile kapsamlı bir görüşme yaptık ve Suriye'nin geleceğini görüştük.

-Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu, bunu unutmayacağız.

 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Hakan Fidan Son Dakika Suriye
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
Cevdet Yılmaz'dan Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine ilişkin açıklama
17:39
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
17:25
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
16:45
Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'na tırmandılar
15:55
Yatarken telefonla uğraşmak uyku sağlığını olumsuz etkiliyor
15:45
Bakan Güler 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti
Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk "özgür" tiyatro oyunu sergilendi
Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk "özgür" tiyatro oyunu sergilendi
FOTO FOKUS
TEKNOFEST ilham oldu, dünyaya açıldılar
TEKNOFEST ilham oldu, dünyaya açıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ