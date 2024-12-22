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Gündem
AA 22.12.2024 14:45

Bahçeli: Katil Esed ile cani Netanyahu Lahey'de en yakın sürede yargılanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Masumların hesabı katil Esed'den mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır" dedi.

Bahçeli: Katil Esed ile cani Netanyahu Lahey'de en yakın sürede yargılanmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan cümleler:

"Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır. 

CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır.

Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir."

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