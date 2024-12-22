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Gündem
TRT Haber 22.12.2024 13:28

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan Terör Saldırısı
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