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TRT Haber 13.12.2024 22:06

Hakan Fidan: Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

Hakan Fidan: Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Türkiye riskleri görüyordu. Başlatmak istediğimiz süreçlere rejim arkasını döndü. Biz onlara samimi çağrı yapmıştık, şartımız yoktu.

-Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör Rusya ve İran ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık.

-Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var. Bunlar gelecekler. YPG tanımazlar bunlar, başka güç de tanımazlar. Kendi toprağını, kendi egemenliğini geri alır.

Ayrıntılar gelecek...

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