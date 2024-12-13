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TRT Haber 13.12.2024 21:41

Bakan Güler: Terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakan Güler: Terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

"Bundan sonraki dönemde Suriye’de, kapsayıcı bir siyasi çözüm ile tam güvenlik ve istikrarın tesis edileceğine yürekten inanıyorum." diyen Bakan Güler,  "Bu çerçevede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik, operasyon bölgelerindeki birliklerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta, yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Nitekim yaşanan son gelişmeler karşısında terör örgütünün, başta operasyon bölgelerimizin çevresi olmak üzere geliştirmeye çalıştığı yeni oldubittilere müsaade edilmemiştir, edilmeyecektir." vurgusunu yaptı.

"Suriye’deki siyasi geçişte aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Suriye Milli Ordusu'nun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığının altını çizen Bakan Yaşar Güler, PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Güler, "Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi ve uluslararası camiaya çağrıda bulundu:

"Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır."

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika TBMM Terör Örgütü Yaşar Güler
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