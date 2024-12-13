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Gündem
AA 13.12.2024 19:10

Stratcom Summit 24'te Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu konuşuldu

İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Stratcom Summit 24'te "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" oturumu düzenlendi.

Stratcom Summit 24'te Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu konuşuldu

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit24) Filistin'in telekomünikasyon vizyonu ele alındı

Sunucu ve gazeteci Nadira Tudor'un moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh konuşmacı olarak katıldı.

Natsheh, konuşmasında Gazze'de farklı zorluklarla karşılaştıklarına işaret ederek, ​​​​​​​dijitalleşmenin ekonomi ve büyümeye katkılarına değindi.

Gazze'deki telekomünikasyon altyapısının yüzde 80'inin tamamen tahrip edildiğine dikkati çeken Natsheh, dijital altyapının sağlık ve eğitim gibi hizmetlere erişim sağladığı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Stratcom Summit 24'te Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu konuşuldu

Natsheh, Gazze'deki dijital altyapıyı tekrar inşa etmek istediklerini kaydederek, "Filistin'de sadece günümüzü değil, geleceğimizi de düşünmeliyiz." dedi.

Bakan Natsheh, Filistin'in tekrar inşası sırasında, altyapı, siber güvenlik ve insan kaynakları gibi alanlara yönelik reformlarda dijital araçları kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

"Güçlü ve dirençli bir altyapı oluşturabilmek için dijital ekonomi ilerleyen süreçlerde bizim odak noktamız olacak."

Gazze'de yaşananların ilk kriz olmadığını Natsheh, "Gazze'deki insanların zorluklara karşı çözüm bulmaya çalışmaları ve gösterdikleri direnç bizim için bir umut oluyor." dedi.

Natsheh, inovasyonları ve hizmetleri yerelleştirmenin planlarındaki öncelikli maddelerden olduğunu belirterek, akademisyenler, özel sektör ve hükümetin bir arada olduğu bir model geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Gazze'de yapay zeka kullanılan bir veri platformu geliştirdiklerini belirten Natsheh, bu platformun telekom firmalarına nerelerde sinyallerini ve altyapılarını iyileştirmeleri gerektiği konusunda bilgi sağladığını belirtti.

Natsheh, özgürleşme ve bağımsızlık için dijital inovasyonun önemli olduğunu vurgulayarak, "Güçlü ve dirençli bir altyapı oluşturabilmek için dijital ekonomi ilerleyen süreçlerde bizim odak noktamız olacak." diye konuştu.

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