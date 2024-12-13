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Gündem
AA 13.12.2024 16:55

Suriyeliler vatanlarına dönüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyeliler vatanlarına dönüyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Bitar, "Savaştan dolayı Türkiye'ye geldim ama artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum" dedi.

"Bizim Türkiye'ye can borcumuz var"

Çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki Mustafa Serhan ise "Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktı. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz" diye konuştu.

Suriyeliler vatanlarına dönüyor

Kevser Allusi, Türkiye'de eğitim gördüğünü anlatarak, "Çok çalışkan bir öğrenciydim. Öğretmenim ve arkadaşlarım beni çok severdi" ifadelerini kullandı.

Bebekken Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Allusi, "Suriye'yi ilk defa göreceğim için çok mutluyum. Orada akrabalarım var, onları göreceğim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

10 yaşındaki Bilal İsaf da "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye" diye konuştu.

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