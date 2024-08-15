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Gündem
TRT Haber 15.08.2024 16:36

Hakan Fidan: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye'nin haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği" mesajını verdi.

Hakan Fidan: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fidan, "Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında özgürce yaşayacakları gün elbet gelecektir. Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

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Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

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