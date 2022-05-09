Diplomatik kaynaklar, Dominik Cumhuriyeti’nden Haiti’ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşının da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e yaklaştığı sırada silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığını duyurdu.

"Resmi makamlarla yakın temaslarımız devam etmektedir"

Kaçırılanların arasında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, gerekli girişimlerde bulunulduğu vurgulandı:

"Bölgede benzer kaçırılma vakalarının daha önce de yaşandığı bilinmektedir.



Keyfiyetin öğrenilmesini müteakiben, Haiti’ye de akredite Santo Domingo Büyükelçiliğimizce, derhal Dominik Cumhuriyeti ve Haiti makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda salıverilmesine yönelik olarak, resmi makamlarla yakın temaslarımız devam etmektedir."