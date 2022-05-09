Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

"Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor"

Ayrıca bakanlığın sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine devam ettiği belirtilen videolu bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı” şiirine yer verilirken aynı zamanda, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.