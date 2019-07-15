Saraçhane'deki belediye binası 15 Temmuz gecesi halkın darbeye direndiği noktalardan biriydi.

Kamu yerleşkelerinin işgal haberiyle halk, belediye binasının önüne koştu ve zırhlı araçlarla gelen darbecilere tereddütsüz karşı koydu.

15 Temmuz gecesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gazi belediye oldu. Kahramanlık destanının yazıldığı o gece, tanıklık edenlerin aklından bir an olsun çıkmıyor.

Gazi Mesut Akyuz:

"Her sokaktan katılanlarla beraber; genci, yaşlısı, doğulusu, batılısı, hatta Türk, Kürt, Arap, kim varsa o an dışarıda hep beraber yürümeye başladık. Binler oldu, sel oldu insanlar."

İBB önünde14 kişi şehit oldu, onlarca kişi yaralandı

İBB'de darbecilerin açtığı ateş, 14 kişiyi şehit etti, 147 kişiyi yaraladı. Şehitler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi, İlhan Varank da vardı.

İlhan Varank'ın ablası Ayşe Aslantürk:

"Hazırlanmış, aynı şekilde abdestini almış, üstünü tamamen değiştirmiş, temiz kıyafetlerini giymiş... Okul grubu var, yazmış ki: 'Arkadaşlar ben dışarı çıkıyorum, biz korkarsak herkes korkar'. İlhan kendine yakışanı yaptı. Yine bir haksızlık gördü ve karşına dikildi."

İBB'yi savunurken gazi olanlar darbe gecesini anlattı

O gece yaşananlar gazilerin zihninde dün gibi tazeliğini koruyor.

Gazi Abdullah Çay:

"Bizim elimizde hiçbir şey yok. Silah yok, taş yok. Sadece bizim elimizde bayrak var. Ben bacağımdan vuruldum. Mermi sol kaval kemiğimden giriyor, önden çıkıyor. Saat 23:43'te vuruldum. İlk burada vurulan kişi benim."

Gazi Mesut Akyuz:

"Durmuyoruz, bize sıkamazlar derken vurulduğumu hissettim. O geceyi yaşamak için herhalde bütün hayatımı verirdim. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum."

Gazi Ertuğrul Bayraktar:

"Yanımda birçok kişi şehit oldu, birçok kişi yaralanarak gazi oldu. Yaralı bir vatandaşı kaldırmaya çalıştığımda direkt ben de bacağımdan vuruldum. Allah o gece kalbimizdeki korkuyu söktü aldı."

İBB önündeki süs havuzunda abdest alan kahramanlar unutulmadı

FETÖ'cüler Büyükşehir Belediyesini işgal etmek istedi. Ancak o gece vatandaşların canları pahasına savunmasına sahne oldu. Ortaya çıkan kamera kayıtları ise nasıl bir destan yazıldığını gözler önüne serdi.

O gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çok sayıda kahramanlık öyküsüne imza atıldı. O öykülerden belki de en simgesel olanı bir anıtla ölümsüzleştirildi. O an, darbecilere direnmek için gelenlerin süs havuzunda abdest aldıkları andı.

Abdest aldıktan sonra şehadete yürüdüler. "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı" o gece çekilen bütün kayıtlar incelenerek yapıldı.

Gazi Mesut Akyuz:

"Belki de dünya üzerinde hiç yaşanmamış bir mücadeleydi. En ağır silahlara karşı bütün millet topyekün olarak sadece göğsümüzü siper ederek biz burada bulunduk. Ve çok şükür bu kurtuluş mücadelesini, bağımsızlık mücadelesini kazandık. Buraya gelince de geleceğe umutla bakabiliyoruz."

Tıpkı Kahramankazan'daki, köprüdeki, Çengelköy'deki gibi onlar da Saraçhane'de bir destan yazdı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Darbeciler Türk yargısı önünde hesap verdi. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet 31 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Esra Sayın

Kamera: Faruk Gölge