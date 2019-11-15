Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/0V0vG0IdJm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2019

Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA