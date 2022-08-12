Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava

Hafta sonu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış devam edecek. Marmara ve İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile Hakkari ve Adana'da yağışların gök gürültülü, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 33, İstanbul, Antalya ve İzmir'de 32, Diyarbakır'da 42, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.