Hackerlar ASELSAN’ın kurduğu sisteme karşı sınav verecek

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 Capture the Flag büyük ilgi gördü. Yarışmaya 24 ülkeden 2 bin 357 "beyaz şapkalı hacker" başvurdu.

Bireysel ve takım halindeki yarışmacılar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm hünerlerini sergiledi, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalıştı.

Ön eleme aşamasında yarışmacılar, sanal ortamda kendileri için hazırlanmış gerçek hayat senaryoları barındıran sanal bilgisayar sistemlerine, tüm yeteneklerini kullanarak sızmak ve sistemleri ele geçirmek için çaba harcadı. Kullanılan yöntemler ve ele geçirilen sistemler yarışmacılara puan kazandırdı. Yarışma sonunda en yüksek puanlı yarışmacılar bir üst tura çıktı.

Yarışmacılar daha sonra "Bayrak Ele Geçirme" etabında performanslarını sergiledi. Yarışmacıların yeteneklerine göre artan zorluk derecesiyle kurgulanan "Bayrak Ele Geçirme" sistemi hem yarışmanın heyecanını hem de yarışmacıların limitlerini yükseltti.

Şampiyonu ASELSAN belirleyecek

Bu iki aşama sonunda finale kalan 10 bireysel katılımcı ve takım belirlendi. Final bölümünde ise yarışmacıları yeni bir meydan okuma bekliyor.

Yarışmacılar bu kez İstanbul Yeni Havalimanı'nda 22 Eylül'de düzenlenecek final etabında ASELSAN'ın geliştirdiği Anti-Drone Komuta Kontrol Merkezi Siber Güvenlik Test Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.

Yarışmanın birincisi 15 bin dolar, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 5 bin dolarlık ödüle sahip olacak.

Final yarışmasını kazananların ödüllerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Türkiye ekosisteme kapı açıyor

Son dönemde giderek can yakıcı bir sorun haline gelen siber saldırılar yeni bir savaş alanı olarak görülüyor. Siber saldırılarla çok kritik altyapılara telafisi mümkün olmayan zararlar verilebiliyor. Bu tür saldırılara karşı korunmanın ya da farkındalığı artırmanın yolu önleyici tedbirler almak yanında bu alandaki ekosisteme yakın olmaktan geçiyor. Türkiye, tüm dünyaya açık, binlerce "beyaz şapkalı hacker"ın katıldığı yarışmayla bu ekosisteme kapı açmış olacak.

Kaynak: AA