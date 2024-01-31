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TRT Haber 31.01.2024 09:39

Hac kontenjanı 86 bine çıkacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, nüfusun güncellenmesiyle hac kontenjanının 83 bin 430'dan 86 bine çıkacağını açıkladı.

Hac kontenjanı 86 bine çıkacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2024 yılı hac protokolünü yaptıklarını kaydetti.

Nüfusunun 86 milyon olması sebebiyle Türkiye'nin de 86 bin kontenjan hakkı olduğunu dile getiren Erbaş, "Müracaatımızı yaptık, nüfusumuzun güncellenmesini talep ettik. O zaman 83 bin 430 rakamı 86 bine çıkacak inşallah. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım." dedi.

Erbaş, "Yedekte bekleyen hacılarımız en azından heyecanlansın. Kontenjanımız artarsa onlara da bu imkan doğmuş olacak." diye konuştu.

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