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Gündem
TRT Haber 31.01.2024 08:12

2023'te göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 bin 744 şüpheli tutuklandı

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

2023'te göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 bin 744 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

371 bin 433 vize/vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının (düzensiz göçmen durumuna düşen) düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığı bilgisine yer verildi.

82 bin Suriyeli ülkesine döndü

82 bin Suriyelinin de ülkelerine döndüğü vurgulandı.

Sınırlarda kurulan güvenlik sistemleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kararlı çalışmalarıyla 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlardan girişinin engellendiği aktarıldı.

254 bin düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan operasyonlarda toplam 254 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve göç idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."

 

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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