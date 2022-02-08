Hablemitoğlu suikastının zanlısı Bozkır mahkemeye sevk edildi
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandı.
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmaya dair detayları @trthaber muhabiri Yiğitcan Karatepe aktardı.https://t.co/4aSpd91NGz pic.twitter.com/nNhgKR2hTS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2022
Bozkır, buradaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
27 Ocak'ta emniyete teslim edildi
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.