Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mishri ile İstanbul'da görüştü.

İkili yaptıkları görüşmede, Libya'daki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, İstanbul'da yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Libya'daki seçimlerin anayasal zeminde gerçekleşmesi konusunun da konuşulduğunu açıkladı. Ülkedeki birliğin sağlanmasının da görüşüldüğünü belirtti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mishri ile #Libya’da birliğin sağlanması ve anayasal zeminde seçimlerin gerçekleşmesi sürecini ele aldık.



Discussed ensuring unity in Libya & holding elections on constitutional basis w/President of High Council of State Khalid al Mishri.???????????????? pic.twitter.com/PTHUYpsYP2