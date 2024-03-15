Güzin Müjde Karakaşlı, Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Bilardo Federasyonu Tesisi’nde devam eden Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 3 bant bilardo kadınlar kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Gülşen Değener'in 10 ülkeden 24 sporcunun katıldığı şampiyonanın çeyrek finalinde elenirken Karakaşlı, üçüncülüğü Estela Cardoso ile paylaştı.

Kadınlar 3 bant kategorisinde Therese Klompenhouwer birinciliği, Jaimie Buelens ikinci oldu.

Kadınlarda takım mücadelelerinin yarın yapılacağı şampiyona pazar günü sona erecek.