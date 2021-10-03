Güvenlik kaynakları: Türkiye İdlib'de sorumluluklarını yerine getiriyor
Güvenlik kaynakları, İdlib’deki son durumla ilgili “Türkiye mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getiriyor.” açıklamasını yaptı. Gözlem noktalarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.
Güvenlik kaynakları, İdlib'de son duruma ilişkin, "Türkiye mutabakat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getiriyor. Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede mutabakat sorumlulukları teyit edildi." dedi.
Güvenlik kaynakları: Gözlem noktalarında bir değişiklik yok.
Güvenlik kaynakları: 400 binden fazla Suriyeli İdlib'e geri döndü
Güvenlik kaynakları: Ortak devriyeler Türkiye tarafından sonra erdirilmedi. Tekrar başlaması konusunda çalışmalar sürüyor
İran'ın tatbikatı
Güvenlik kaynakları: İran'ın tatbikatını yakından takip ediyoruz.
Emekli generaller
Güvenlik kaynakları: TSK'da yalnızca ocak ve şubat ile temmuz ve ağustos aylarında emeklilik dilekçesi verilebiliyor.
Güvenlik kaynakları: 31 Ağustos itibariyle yalnızca 2 general şahsi sebepler ile emekliliğini istedi.
Terörle mücadele
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da terörle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.
Buna göre, son bir ayda 4'ü büyük 17'si orta çapta 21 operasyon düzenlendi.
Eylül ayında 139 terörist etkisiz hale getirildi.
2021 yılı içerisinde toplam 2 bin 81 terörist etkisiz hale getirildi.
24 Temmuz 2015 itibariyle toplam 18 bin 549 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye harekat bölgesinde eylül ayında 148 terörist etkisiz hale getirildi
15 temmuz 2016'dan itibaren 27 bin 596 FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edildi
1 Ocak - 1 Ekim arasında 3 bin 243 personel FETÖ'den ihraç edildi, 617 emekli personelin rütbesi geri alındı.
Sınır güvenliği
Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:
İran sınırında toplam 77 bin 34 kişinin yasadışı göç girişimi engellendi, toplam bin 562 düzensiz göçmen yakalandı.
Eylül ayında tüm sınırlarda 27 bin 686 yasadışı göç engellendi. Tüm sınırlarda bin 388 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 21'i fetö olmak üzere 41'inin terörist olduğu tespit edildi.
"Yunanistan'a gerekli karşılık verilmektedir"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın saldırgan tutum sergilediği belirtildi:
"Yunanistan'ın artan silahlanma faaliyetleri ile Türkiye’ye karşı denge oluşturma gayretinde olduğu değerlendirilmektedir."
"Yunanistan'ın saldırgan tutumuna karşı diplomatik girişimlerde bulunulmakta, sahada gerekli karşılık verilmektedir."
"Yunanistan tarafından 2021 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik bin 989 ihlal gerçekleştirdi."
Libya'daki son durum
MSB'den "Libya'da kimin kalacağına kimin gideceğine yalnızca meşru hükümet karar verir. açıklaması yapıldı.
Sarsılmaz kardeşlik tatbikatı Azerbaycan'da yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile 5-8 Ekim tarihleri arasında "Sarsılmaz Kardeşlik Tatbikatı"nın Nahçivan'da yapılacağını açıkladı.
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