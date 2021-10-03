Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile 28 Eylül’de basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

Erdoğan, maçın görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, maçın görüntülerini paylaştı.

Mesajında sağlık için spor yapmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, "Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun paylaşmıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin dün kısa bir video paylaşmıştı.

Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etmişti.