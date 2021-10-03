Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Sharma'nın, "Murat Kurum, Barbara Pompili ve Jochen Flasbarth'a COP26 öncesinde verimli görüşme için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris Anlaşması ve 2053 net sıfır emisyon taahhüdüne yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Hız kazandığına dair net bir işaret" sözlerinin yer aldığı tweetini "retweet" yaparak paylaştı.

Kurum, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımında, "COP26 Başkanı Alok Sharma, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ve Alman Çevre Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth'a Paris Anlaşması sürecindeki destekleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz" sözlerini kullandı.

COP26 Başkanı @AlokSharma_RDG, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı @barbarapompili ve Alman Çevre Bakan Yardımcısı @JochenFlasbarth'a Paris Anlaşması sürecindeki destekleri için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz. pic.twitter.com/oHigrzGp4w — Murat KURUM (@murat_kurum) October 2, 2021

COP26'ya hazırlık amacıyla İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen PreCOP26 zirvesine katılan Kurum, dün Sharma ile Pompili ve Flasbarth'ın da katıldığı toplantıda bir araya gelmişti.