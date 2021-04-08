Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinin sadece teröristler olduğunun altı çizildi.

Sivil, masum kişilerin, çevre ve tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğine dikkat çekti.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.