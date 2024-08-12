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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 18:31

'Gürz-6' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen "Gürz-6" operasyonunu an be an takip etti. Operasyonda, 1'i gri, 1'i turuncu olmaz üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

'Gürz-6' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-6" operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalındaki operasyonu Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte takip ettiklerini belirtti.

Jandarma Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyona, Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ve SİHA'lar da destek verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategoride yer alan Hacer Tekin isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GRİ kategoride yer alan Aysel İnce ve elebaşı Hebun Hevi isimli teröristlerin de teslim olmalarının sağlandığını ifade etti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edilmesine sebep olduğunu dile getirdi. 

 

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