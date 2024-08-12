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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 16:30

Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı

Ankara Polatlı'daki otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. İlk tespitlerde fren izine rastlanmadı, ön raporda şoför tam kusurlu bulundu.

Polatlı'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada ölen otobüs şoförü Çetin Karayel'den geriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı.

Görüntülerde, Karayel'in 1 hafta önce başka seyahatinde otobüsü kullandığı anlar yer aldı. Bir diğer paylaşımda ise kaza yapan otobüsün hareket halindeyken başka bir otobüs tarafından kayda alındığı görüldü.

Ankara’da kaza yapan yolcu otobüsünün son görüntüleri
Ankara’da kaza yapan yolcu otobüsünün son görüntüleri

Şoför tam kusurlu bulundu

Kazayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde fren izine rastlanmadı. Ön rapora göre otobüs şoförü tam kusurlu bulundu.

Raporda, aynı istikametteki kamyonet sürücüsünün, otobüsün sağa sola hareket ettiğini fark ederek, selektör ve kornayla sürücüyü uyarmaya çalıştığı yer aldı. Yine rapora göre, sürücü değiştikten 6 dakika sonra kaza oldu.

Peki, kaza sırasında otobüs hızlı mıydı? Belirlenmesi için otobüsten alınan takograf, bilirkişi tarafından inceleniyor. Hazırlanan rapor, kaza tespit tutanaklarıyla birleştirilip dava dosyasına eklenecek.

Otobüsün kamera ve kayıt sistemi de ekiplerin incelemesi altında. Oradan elde edilen bilgiler de kazanın aydınlatılması için hazırlanıp savcılığa sunulacak.

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