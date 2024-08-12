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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Doğan'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılındı.

Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

 

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