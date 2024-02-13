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Gündem
TRT Haber 13.02.2024 10:02

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

CHP'li Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinin tüzük ve programlarında yer aldığını, partinin çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

"Liyakat ve ehliyetin olmadığı bir yapı haline dönüştü"

Tekin, CHP'nin hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüştüğünü belirtti.

"Ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir"

"Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir." diyen Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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